Sevgili hemşehrim, değerli yol arkadaşım, Hep daha iyisi için mücadele ederek geçirdiğim hayatımın en heyecanlı yolculuğuna siz değerli hemşehrilerimle birlikte çıkıyorum. Heyecanlıyım, umutluyum, iyimserim, çünkü Nilüfer'i, Nilüferlilerle çok daha güzel, çok daha yaşanabilir yapmak için kolları sıvadık. Nilüfer'i nasıl mı yöneteceğiz? Gelin size kısaca anlatayım:



Ben de bir Nilüferliyim, 25 yıldır Nilüfer'de yaşıyorum. Kurulduğu günden beri tanıdığım Nilüfer'in bugünlere gelişinin en yakın tanıklarındanım. Ailemle birlikte yaşadığım Nilüfer'de çok mutlu da oldum; eksikleri, olması gerekenleri de yaşayarak gördüm. 1989 yılında 59 oyla kaybettiğimiz ilk seçimden bugüne Nilüfer'in hem gelişim hem de seçim süreçlerini yakından takip ettim. Şimdi Nilüfer'in daha çağdaş, daha mutlu, daha yeşil, daha üretken, daha barışık ve dünyaya örnek bir kent olması için yeni bir yola, yeni bir bakış açısına ihtiyaç var!



2000 yılından bugüne Nilüfer Belediyesinin yenilikçi algısının ve vizyonunun oluşturulması sürecinde başkanlarımıza destek verdim. Nilüfer'de 4 dönem başkanlık yapan Mustafa Bozbey ile birlikte birçok projede hem fikri hem de fiili katkılarım oldu. Yani Nilüfer Belediyesinin gücünü ve insan kaynağını çok iyi biliyorum. İşte bu gücü, şimdi kentimizi daha iyiye götürmek için kullanmak istiyorum. Yıllardır oluşan mesleki, sivil toplum mücadelesi, belediye yönetimi ve en önemlisi örgütsel alanlardaki birikimimi Nilüfer Belediyesi'ne taşımak için Nilüfer Belediye Başkanı adayıyım.