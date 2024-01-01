Sevgili hemşehrim, değerli yol arkadaşım,
Hep daha iyisi için mücadele ederek geçirdiğim hayatımın en
heyecanlı yolculuğuna siz değerli hemşehrilerimle birlikte
çıkıyorum. Heyecanlıyım, umutluyum, iyimserim, çünkü
Nilüfer'i, Nilüferlilerle çok daha güzel, çok daha yaşanabilir
yapmak için kolları sıvadık. Nilüfer'i nasıl mı yöneteceğiz? Gelin
size kısaca anlatayım:
Ben de bir Nilüferliyim, 25 yıldır Nilüfer'de yaşıyorum. Kurulduğu günden beri tanıdığım Nilüfer'in bugünlere gelişinin en yakın tanıklarındanım. Ailemle birlikte yaşadığım Nilüfer'de çok mutlu da oldum; eksikleri, olması gerekenleri de yaşayarak gördüm. 1989 yılında 59 oyla kaybettiğimiz ilk seçimden bugüne Nilüfer'in hem gelişim hem de seçim süreçlerini yakından takip ettim. Şimdi Nilüfer'in daha çağdaş, daha mutlu, daha yeşil, daha üretken, daha barışık ve dünyaya örnek bir kent olması için yeni bir yola, yeni bir bakış açısına ihtiyaç var!
2000 yılından bugüne Nilüfer Belediyesinin yenilikçi algısının ve vizyonunun oluşturulması sürecinde başkanlarımıza destek verdim. Nilüfer'de 4 dönem başkanlık yapan Mustafa Bozbey ile birlikte birçok projede hem fikri hem de fiili katkılarım oldu. Yani Nilüfer Belediyesinin gücünü ve insan kaynağını çok iyi biliyorum. İşte bu gücü, şimdi kentimizi daha iyiye götürmek için kullanmak istiyorum. Yıllardır oluşan mesleki, sivil toplum mücadelesi, belediye yönetimi ve en önemlisi örgütsel alanlardaki birikimimi Nilüfer Belediyesi'ne taşımak için Nilüfer Belediye Başkanı adayıyım.
Nilüferimizi
yine Nilüferlilerle yöneteceğiz.
Kararları, mahalle
komitelerimiz, kent konseyimiz, akademik odalarımız, sendikalarımız,
üniversitelerimiz, sivil toplum kuruluşlarımız ve sanayi odalarımızla
birlikte "Ortak Akıl" ile alacağız.
Akademik kurul oluşturacağız. Her alanda, uzman isimler, akademisyenler ve gönüllülerden oluşan gruplarla birlikte çalışacak, bilime, teknolojiye, çevreye ve kentimizin yapısına en uygun projeleri geliştireceğiz. Nilüfer ilçesini; akıllı şehircilik, yapay zekâ destekli veri ve kent yönetimi ile büyüteceğiz. Yapacağımız her işte, kamusal ve toplumsal yararı gözeteceğiz.
• Sağlıklı, sürdürülebilir, yaşanabilir, çevresi ile bütün
• Yenilenebilir enerji kullanan, iklim değişikliği ve karbon salınımına karşı tedbirler alan
• Yeni nesil akıllı tarımı ve çevreci hayvancılığı destekleyen
• Önceliği eğitim olan, gençlerimizle bütünleşen,
• Depreme dirençli kent kimliği kazanan,
• Kongre, sempozyum gibi bilimsel etkinliklerin yapılabildiği kongre kültür merkezi, amfitiyatro ve meydanlara sahip,
• OSB'lerin yol açtığı sorunlara çözüm odaklı yaklaşan,
• Ekolojik tarımı teşvik eden, bir tarım okuluna sahip olan, köy yerleşim alanlarının tamamını planlayan,
• İpek böcekçiliği uygulama sahalarını yeniden canlandıran,
• Spor, kültür, sanat ve eğlencenin başkenti olan,
• Ev kadınlarının üretime katılmalarını teşvik eden,
• Engelsiz bir kent bütününde, özel gereksinimli bireyleri üretime ve hayata katan,
• Parsel temelli kentsel dönüşümden, ada temelli kentsel dönüşüm uygulamalarına geçen,
• Otopark ve ulaşım sorunlarının en aza indiği bir Nilüfer için,
Nilüfer Belediye Başkanlığı'na adayım! Desteklerinizi bekliyorum.
Sabahattin Ali'nin dediği gibi;
"Biz istiyoruz ki, bu memlekette yapılan her iş, üç beş kişinin çıkarına değil, bu toprakları dolduran milyonların yararına olsun."